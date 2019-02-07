Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma

Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma

1 saat önce

AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu.

Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma, System.String[]
AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20,5 derece ölçüldüğü kentte, birçok kişi araçlarını battaniyelerle sardı.

Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuklar nedeniyle kent merkezi buz kesti. Ağaçlar buz tuttu, dereler dondu. Gece buz kesen derelerden gündüz buz kütlelerinin akması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bu arada birçok kişi de evlerinin önlerine çektikleri araçlarını battani ve naylonlarla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:24 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 16:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]