Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma
1 saat önce
AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu.
AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20,5 derece ölçüldüğü kentte, birçok kişi araçlarını battaniyelerle sardı. Ağrı
'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuklar nedeniyle kent merkezi buz kesti. Ağaçlar buz tuttu, dereler dondu. Gece buz kesen derelerden gündüz buz kütlelerinin akması ilginç görüntüler oluşturdu.
Bu arada birçok kişi de evlerinin önlerine çektikleri araçlarını battani ve naylonlarla sararak soğuktan korumaya çalıştı.
- Ağrı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:24 Kaynak: DHA
Son Dakika! Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır