Dondurucu Soğukta Araçlara Battaniyeli Koruma
1 saat önce
AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu.
AĞRI'da etkili olan soğuk nedeniyle dereler dondu, ağaçlar buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20,5 derece ölçüldüğü kentte, birçok kişi araçlarını battaniyelerle sardı.
Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadan beri etkili olan soğuklar nedeniyle kent merkezi buz kesti. Ağaçlar buz tuttu, dereler dondu. Gece buz kesen derelerden gündüz buz kütlelerinin akması ilginç görüntüler oluşturdu.
Bu arada birçok kişi de evlerinin önlerine çektikleri araçlarını battani ve naylonlarla sararak soğuktan korumaya çalıştı. - Ağrı
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
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