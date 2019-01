Dondurucu Soğukta Balık Avı

BESTAMİ BODRUK/AYDIN ARIK - Bingöl 'de bazı köylerde dondurucu soğuğa rağmen vatandaşlar ilkel sallarla Murat Nehri 'nde balık avlıyor.Yoğun kar yağışı ve soğuk havasıyla kış aylarının zorlu geçtiği Bingöl'de vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına rağmen doğadan yararlanmaktan vazgeçmiyor. Hayvancılığın yaygın olduğu kentte, Murat Nehri'ne yakın olan köylerde de vatandaşlar, ilkel yöntemlerle balıkçılık yapıyor.Balıkçılar, kar, soğuk ve akıntısı yüksek olan nehre düşme tehlikesine aldırış etmeden ilkel sallar ve botlar üzerinde ağlarla balık yakalıyor.Kumgeçit köyünde yaşayan balıkçılar, kullandıkları bot ve ilkel salları kar üzerinde sürükleyerek nehir kenarına getiriyor. Uygun buldukları yerlerden suyun üzerine salınan balıkçılar, akıntıyla ağlarını at çek yöntemiyle bırakarak kilometrelerce ilerliyor.Balıkçılar, zor da olsa torbaları dolu eve dönmenin mutluluğunu yaşıyor."Murat Nehri'nin riski çok"Balıkçılardan 38 yaşındaki Hikmet Yıldız, AA muhabirine, 10 yıldır Murat Nehri'nde balık tuttuğunu dile getirdi.Geçim kaynaklarının nehir balıkçılığı olduğunu aktaran Yıldız, bazen 30-40 kilogram, bazen de sadece eve yetecek kadar balık tutabildiklerini söyledi.Balığın tadının kışın soğuktan dolayı daha güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "Kış şartlarında balık tutmak gerçekten çok zor. Sert bir iklimimiz var." dedi.Yıldız, "Murat Nehri'nin riski çok. Suyu şiddetli ve bazen baraj suyu bırakılınca yükseliyor. Balığı lezzetli bir su. Geçtiğimiz yıllarda 10 kiloluk bir balık yakaladım. Oltayla da bazen 5 ya da 6 kilogramlık balıklar yakalıyoruz." diye konuştu.Dededen kalma meslekÇocukluğundan bu yana Murat Nehri'nde balık tutan 40 yaşındaki Salih Kaya Okay da balıkçılığın dededen kalma bir meslek olduğunu dile getirdi.Bunun bilmeyen için zor bir iş olduğunu dile getiren Okay, şöyle devam etti:"Bileceksin bu işi. Çocukluktan beri alışacaksın. Özellikle kış aylarında zordur. Hava bayağı soğuk bazen eksi 15 derecelerde gidiyoruz. Suyun riski var, düzgün kürek çekmen lazım. Ağı sererken, indirirken, çekerken dikkatli olman gerekiyor. Yoksa kışın suya bir düşersen biraz zor çıkarsın."