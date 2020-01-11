Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler - Son Dakika

Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler

6 saat önce

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.

Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler, System.String[]

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.

Bitlis- Mutki kara yolunda bulunan ve vatandaşların yazın serinlemek için gittiği Altınkalbur'da, bir grup vatandaş ocak ayında dondurucu soğuklara aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkardı.

Sabah havuz başına giderek burada ateş yakıp çay içen vatandaşlar, daha sonra havuz etrafındaki yüksek duvarların üstüne çıkarak kendilerini buz gibi suya bıraktı.

Vatandaşlardan Serdar Durer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kış yüzme şenliği" adı altında her yıl burada yüzdüklerini söyledi.

Ocak ayında suya girmenin keyfini çıkardıklarını belirten Durer, şöyle konuştu:

"Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk doğal kaynak sularından birisi. 'Karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde yüzmenin keyfini çıkarmak ayrı bir güzel. Dünyanın değişik yerlerinde bu ve buna benzer etkinlikler yapılıyor. Bizler de ilimizde bunu yapıyoruz."

Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa da "Burada 6 ay soğukla boğuşuyoruz. Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizler de buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya girdik." dedi.

Bitlis, Mutki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler
Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:51 HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
19:49 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
19:49 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
19:48 Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü - Son Dakika
19:47 Kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 19:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dondurucu soğukta buz gibi havuza girip yüzdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]