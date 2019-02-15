Dondurucu Soğukta Çalışan İşçilere Müdürden Çay Servisi
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen su arızasını gidermeye çalışan işçiler için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç, kendi elleriyle çay demleyerek servis etti.
Van
'ın Çatak
ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen su arızasını gidermeye çalışan işçiler için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Güney
Şube Müdürü Tevfik Ergenç, kendi elleriyle çay demleyerek servis etti.
VASKİ ekipleri, Van'da devam eden aşırı soğuk havalara rağmen sürdürdükleri çalışmalarla büyük takdir topluyor. Bazen saatler süren yaya yolculuğu ile kar boran dinlemeden arızalara ulaşan ekipler, bazen de bir mahalle yolunda arızayı gidermek için soğukta günlerce çalışmak zorunda kalıyor. Çatak ilçesine bağılı Karşıyaka
Mahallesi'nde meydana gelen arızasından dolayı yaklaşık 10 gündür yaşanan su kesintisi için harekete geçen VASKİ ekipleri, 500 metrelik güzergahta yapılan kazılardan sonra arıza yerini tespit etti.
Tespitten sonra ekipler eski boruları yenileri ile değiştirerek, mahalleye yeniden su vermeye başladı. Ekiplerle birlikte arıza yerinde olan VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de yakılan ateşte ekipler için çay hazırladı. Demlenen çayı ekiplere tek tek ikram eden Ergenç, soğukta bir nebze de olsa ekiplerin ısınarak yorgunluklarını atmalarını sağladı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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