Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Çalışan İşçilere Müdürden Çay Servisi

Dondurucu Soğukta Çalışan İşçilere Müdürden Çay Servisi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen su arızasını gidermeye çalışan işçiler için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç, kendi elleriyle çay demleyerek servis etti.

Dondurucu Soğukta Çalışan İşçilere Müdürden Çay Servisi, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde dondurucu soğuklara rağmen su arızasını gidermeye çalışan işçiler için Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç, kendi elleriyle çay demleyerek servis etti.

VASKİ ekipleri, Van'da devam eden aşırı soğuk havalara rağmen sürdürdükleri çalışmalarla büyük takdir topluyor. Bazen saatler süren yaya yolculuğu ile kar boran dinlemeden arızalara ulaşan ekipler, bazen de bir mahalle yolunda arızayı gidermek için soğukta günlerce çalışmak zorunda kalıyor. Çatak ilçesine bağılı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen arızasından dolayı yaklaşık 10 gündür yaşanan su kesintisi için harekete geçen VASKİ ekipleri, 500 metrelik güzergahta yapılan kazılardan sonra arıza yerini tespit etti.

Tespitten sonra ekipler eski boruları yenileri ile değiştirerek, mahalleye yeniden su vermeye başladı. Ekiplerle birlikte arıza yerinde olan VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de yakılan ateşte ekipler için çay hazırladı. Demlenen çayı ekiplere tek tek ikram eden Ergenç, soğukta bir nebze de olsa ekiplerin ısınarak yorgunluklarını atmalarını sağladı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Çatak, Van, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Çalışan İşçilere Müdürden Çay Servisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]