Dondurucu Soğukta Çocukların Ekmek Mücadelesi

Muş'un Bulanık ilçesindeki dar gelirli ailelerin çocukları, çöplüğe dökülen küllerin arasından yanmamış kömürleri toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Muş'un Bulanık ilçesindeki dar gelirli ailelerin çocukları, çöplüğe dökülen küllerin arasından yanmamış kömürleri toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.



Maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocukları, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bulanık ilçesindeki çöplükte kömür topluyor. Aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışan çocuklar, özellikle resmi kurumların ve apartmanların kazan dairelerinden tam yanmadan çıkan kömürleri topluyor. Bu kömürleri götürüp kahvehanelere satan çocuklardan Cem Karadağ, "Sabah erken saatlerde gelip çöpten kömür topluyorum. Bu kömürleri götürüp kahvehanelere para karşılığında satıyoruz. Günlük 50 ile 60 TL kazanıp, götürüp anneme veriyorum. Öğleden sonra da okula gidiyorum" dedi. - MUŞ

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?