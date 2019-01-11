Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Çocukların Ekmek Mücadelesi...çöpten Topladığı Yanmamış Kömürleri Satarak Aile...

Dondurucu Soğukta Çocukların Ekmek Mücadelesi...çöpten Topladığı Yanmamış Kömürleri Satarak Aile...

1 saat önce

Dondurucu soğukta çocukların ekmek mücadelesi...Çöpten topladığı yanmamış kömürleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyorMUŞ - Muş'un Bulanık ilçesindeki dar gelirli ailelerin çocukları, çöplüğe dökülen küllerin arasından yanmamış kömürleri toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Dondurucu soğukta çocukların ekmek mücadelesi...Çöpten topladığı yanmamış kömürleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesindeki dar gelirli ailelerin çocukları, çöplüğe dökülen küllerin arasından yanmamış kömürleri toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.
Maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocukları, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Bulanık ilçesindeki çöplükte kömür topluyor. Aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışan çocuklar, özellikle resmi kurumların ve apartmanların kazan dairelerinden tam yanmadan çıkan kömürleri topluyor. Bu kömürleri götürüp kahvehanelere satan çocuklardan Cem Karadağ, "Sabah erken saatlerde gelip çöpten kömür topluyorum. Bu kömürleri götürüp kahvehanelere para karşılığında satıyoruz. Günlük 50 ile 60 TL kazanıp, götürüp anneme veriyorum. Öğleden sonra da okula gidiyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Muş, Bulanık, Yerel
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