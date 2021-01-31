Dondurucu soğukta doğal jakuzi keyfi - Son Dakika

Dondurucu soğukta doğal jakuzi keyfi

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde boş bir arazide oluşan 'doğal jakuzi' dondurucu soğuğa rağmen ilgi görüyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarında yer altından doğal yollarla çıkan kükürtlü sıcak su, yaz kış ilgi görüyor. Doğal jakuzi olarak da adlandırılan 40 derecelik sıcak su, soğuk havalara rağmen çocukların keyifli anlar yaşamasına sebep oluyor. Yaz aylarında köy sakinleri ve çevre köylerin uğrak yeri olan sıcak suda, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde de çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Yeniyapan köyünde yaşayan çocuklar, eksi 10 derecelik soğuk havaya rağmen suya gelerek içine girdi. Sıcak suda yüzerek eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan yediden yetmişe her yaştan vatandaşın ilgisini çeken suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Köy sakinleri, suyun turizme kazandırılmasını istiyor. Yeniyapan köyü Muhtarı Serdar Yıldırım, vatandaşların sıcak suyu jakuzi gibi kullandığını belirterek, "Buraya sıcak su diyorlar. İleride bizim sıcak çermiğimiz var, oranın suyuyla aynı su. Yıldız Dağı'ndan geldiği söyleniyor. Yer altından çıkıyor kükürtlü su. Halk arasında doğal jakuzi de deniliyor. Ocak ayının 29'u olmasına rağmen hava eksi 10 derece. Gençlerimiz burada suya girdiler. Suyun sıcaklığı 40 derece. Gençlerimiz, vatandaşlarımız giriyor, biz de giriyoruz bazen. Bizim köyümüzden çıkıyor bu sıcak su. Artı 40 derece, hava eksi 10 derece. Gençler buraya geliyor, yıkanıyor, suya giriyorlar. Jakuzi gibi kullanıyorlar. Şifaları da var. Romatizmaya, ağrılara iyi geliyor. Çevre köylerden de gelenler oluyor. Ben muhtar olduğum için bazen beni arıyorlar, söylüyorlar. Bende yerini tarif ediyorum. Geliyorlar. Yazın piknik falan da yapıyorlar. Devlet büyüklerimizden burayı turizme kazandırmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzmeye gelen Muhammet Emre Uçar ise, "Biz buraya sıcak soğuk demeden yazlı kışlı gelip yıkanıyoruz. Suyun sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkıyor. Bugün birinci ayın 29'u, suyun sıcaklığı 40 derece olduğu için üşümüyoruz" dedi.