Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Mandaların Taze Ot Keyfi

Dondurucu Soğukta Mandaların Taze Ot Keyfi

27 dakika önce

Dondurucu soğukta mandaların taze ot keyfiVAN - Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için hayvanlarını ilginç bir yolla besliyor.

Dondurucu soğukta mandaların taze ot keyfi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için hayvanlarını ilginç bir yolla besliyor. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Kaz Gölü'ne getirilen mandalar, eksi 30 derece soğukta suya girerek taze otla besleniyorlar.
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve kış mevsiminin en çetin geçtiği Çaldıran ilçesinde bu yıl hava sıcaklığı sıfırın altında 35-40 dereceyi gördü. Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle hayatın durma noktasına getirirken, Kaz Gölü Çayı içerisinde otlayan mandalar yazın sıcağına, kışın da soğuğuna aldırış etmeden taze ot yiyor. Çaldıran- Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü'nde otlayan mandalar, sabah sahipleri tarafından bölgeye getirilip bırakıldıktan sonra, akşam ise kendileri evlerinin yolu tutuyor. Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ve hava sıcaklığının bazen sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü ilçede çiftçiler çeşitli yöntemlerle hayvanlarını besliyor. Kalkandelen, Yassıtepe, Yağbasan, Hanköy ve Kuyucak mahallelerinden Kaz Gölü Çayı yakınlarına getirdikleri hayvanları sudaki yosunlu taze otla besleyen vatandaşlar, kış döneminde de suda büyüyen otları çıkararak hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor. Mandalar ise, sabahın erken saatlerinde Kaz Gölü'ne gelerek akşamın karanlığı çökene kadar taze ot yiyerek karınlarını doyuruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Çaldıran, Yerel
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