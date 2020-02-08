Dondurucu soğukta naylona sarılıp ısınmaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta naylona sarılıp ısınmaya çalıştı - Son Dakika

Dondurucu soğukta naylona sarılıp ısınmaya çalıştı

6 saat önce

SİVAS (İHA) – Sivas'ta yağışlı hava etkisini arttırırken, ülkelerinde süren iç savaştan kaçarak Sivas'a gelen Suriyeli çocukların yağmur altında dilenmesi yürek burktu.

Dondurucu soğukta naylona sarılıp ısınmaya çalıştı, System.String[]

SİVAS (İHA) – Sivas'ta yağışlı hava etkisini arttırırken, ülkelerinde süren iç savaştan kaçarak Sivas'a gelen Suriyeli çocukların yağmur altında dilenmesi yürek burktu.


Soğuk hava ve yağışların etkili olduğu Sivas'ta, soğuyan havaya ve yağmura rağmen dilenen iki Suriyeli kardeş görenlerin yüreklerini burktu. Yağan yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için naylona sarılan ısınmaya çalışan 11 yaşındaki Abdurrahman, dondurucu soğukta adeta yürekleri yaktı. Paraya ihtiyaçları olduğu için dilenmek zorunda kaldığını belirten küçük çocuk, 8 kardeş olduklarını ve annesinin hala Suriye'de bulunduğu söyledi. Dilenerek kardeşlerinin karnını doyurduğunu belirten Abdurrahman, kardeşleriyle ilgilendiği anlarda ise yerine kendisinden küçük kız kardeşini bırakmak zorunda kalıyor. - SİVAS

Yağan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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