Dondurucu Soğukta Stabilize Çalışması
1 saat önce
Hakkari Belediyesi ekipleri dondurucu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari
Belediyesi ekipleri dondurucu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentin birçok noktasında arızalanan içme suyu şebekeleri, çukurlu ve kasisli yollara müdahale eden Hakkari Belediyesi ekipleri, diğer taraftan ise çamurdan geçinmeyen yollarda stabilize çalışması başlattı. Gazi Mahallesi Keskinler semtinde bir süre önce başlatılan stabilize çalışmalarının tamamlandığını belirten Fen İşleri Müdürlüğü
yetkilileri, yoğun kar yağışı nedeniyle çukurlu, kasisli ve geçit vermeyen yollarda onarım çalışması başlattıklarını belirttiler.
Çamurdan geçilmeyen mahalle yollarının kısa sürede stabilize edildiğini belirten Gazi Mahallesi sakinleri ise, çetin kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:35 Kaynak: İHA
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