Dondurucu Soğukta Su Arızası Onarımı
29 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Mahallesi'nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.
Van
'ın Çaldıran
ilçesine bağlı Umuttepe
Mahallesi'nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi. Türkiye
'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da su hatları ve sondajlar sık sık donmalardan dolayı arıza veriyor. Ekiplerin bazen günler süren uğraşı ve zorlu mücadelesi ile onarılan hatlardan tekrar su veriliyor. Umuttepe Mahallesi sakinleri de, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'a ulaşarak, sondajlarının arızalandığını ve susuzluk çektiklerini belirttiler. Bunun üzerine Genel Müdür Ali Tekataş'ın talimatlarıyla ekipler harekete geçti.
Kısa sürede arızalı sondaj yerine ulaşan İçme Suyu Daire Başkanlığı Elektrik Şube Müdürlüğü ekipleri, sondaj arızasını yoğun kar yağışı ve aşırı soğuğa rağmen onararak Umuttepe Mahallesi'ne yeniden suyun verilmesini sağladı.
Umuttepe Mahallesi sakinleri, Genel Müdür Ali Tekataş'a her zaman sosyal medya veya telefonla çok rahatlıkla ulaştıklarını ve sorunlarını ilettiklerini belirterek, "Sorunu çözmeleri için ekipler yoğun çalıştı. Bizi susuzluktan kurtardı. VASKİ her an yanımızda, bizleri yalnız bırakmıyor. Hem genel müdürümüze hem de emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
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