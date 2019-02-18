Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Su Arızası Onarımı

Dondurucu Soğukta Su Arızası Onarımı

29 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Mahallesi'nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Dondurucu Soğukta Su Arızası Onarımı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Umuttepe Mahallesi'nde yaşanan su arızası, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran'da su hatları ve sondajlar sık sık donmalardan dolayı arıza veriyor. Ekiplerin bazen günler süren uğraşı ve zorlu mücadelesi ile onarılan hatlardan tekrar su veriliyor. Umuttepe Mahallesi sakinleri de, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş'a ulaşarak, sondajlarının arızalandığını ve susuzluk çektiklerini belirttiler. Bunun üzerine Genel Müdür Ali Tekataş'ın talimatlarıyla ekipler harekete geçti.

Kısa sürede arızalı sondaj yerine ulaşan İçme Suyu Daire Başkanlığı Elektrik Şube Müdürlüğü ekipleri, sondaj arızasını yoğun kar yağışı ve aşırı soğuğa rağmen onararak Umuttepe Mahallesi'ne yeniden suyun verilmesini sağladı.

Umuttepe Mahallesi sakinleri, Genel Müdür Ali Tekataş'a her zaman sosyal medya veya telefonla çok rahatlıkla ulaştıklarını ve sorunlarını ilettiklerini belirterek, "Sorunu çözmeleri için ekipler yoğun çalıştı. Bizi susuzluktan kurtardı. VASKİ her an yanımızda, bizleri yalnız bırakmıyor. Hem genel müdürümüze hem de emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Çaldıran, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Umuttepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak

Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:40:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Su Arızası Onarımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]