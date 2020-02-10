Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu - Son Dakika

Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu

6 saat önce

Seyir halindeki araçlar Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler Kura Nehri'nden yükselen buhar Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar Buzla kaplanan çeşmeler Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN...

Seyir halindeki araçlar

Aracının camındaki buzu çözmeye çalışan vatandaş

Kaşı kirpiği donan vatandaş ile röportaj

Soğuktan okula gitmeye çalışan öğrenciler

Kura Nehri'nden yükselen buhar

Soğuk nedeniyle çalışmakta zorlanan araçlar

Buzla kaplanan çeşmeler

Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:33 Kaynak: AA
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