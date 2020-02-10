Dondurucu soğukta vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu - Son Dakika

Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan 'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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