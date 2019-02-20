Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Yiyecek Arayan Sansarın Rahat Davranışı Şaşırttı

Dondurucu Soğukta Yiyecek Arayan Sansarın Rahat Davranışı Şaşırttı

1 saat önce

Dondurucu soğukta yiyecek arayan sansarın rahat davranışı şaşırttı Sansar yolunu şaşırdıHAKKARİ - Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.

Dondurucu soğukta yiyecek arayan sansarın rahat davranışı şaşırttı
Sansar yolunu şaşırdı

HAKKARİ - Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.
Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde gündüz saatlerinde dolaşan ve insanlardan kaçmayan sansar, köylüleri bile şaşırttı. Genellikle akşamları çift olarak dolaşarak kümes hayvanlarını öldüren sansarlar, Hakkari'de ise alışılmadık bir şekilde görüntülendi.
Köy sakinlerinin cep telefonu ile görüntülediği sansar, rahatlığı ile dikkatlerden kaçmadı. Çocukların kartopu ve kova atmasına rağmen rahatlığını bozmayan sansar, kaçarak köyün içinde izini kaybettirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel
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