Son Dakika Haberleri: Dondurucu Soğukta Yozgatlıların İçini Isıtan İkram

Dondurucu Soğukta Yozgatlıların İçini Isıtan İkram

12 dakika önce

Kar ve yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta, üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

Dondurucu Soğukta Yozgatlıların İçini Isıtan İkram, System.String[]
Kar ve yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta, üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Yozgat'ta da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Yozgat Belediyesi Aşevi, vatandaşlara ve üniversiteye giden öğrencilere sıcak süt ikramında bulundu.

Belediye otobüsünü beklerken süt içen Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Muhammet Sönmez, ikramdan dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Yozgat'ın soğuk havasında içimizi ısıttı." dedi.

Öte yandan karla mücadele çalışmasını sürdüren kara yolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle şehir içi yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalar da yaşanıyor.

Vatandaşlardan Ertuğrul Karaaslan, uzun süredir kentte bu şekilde kar yağışı görmediğini belirterek, "Çok iyi kar yağdı. Toprak suyunu aldı. Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde yoğun kar yağışı olmamıştı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:14 Kaynak: AA

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