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Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü

10.02.2022 11:17

Afyonkarahisa'ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı.

Afyonkarahisa'ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı.

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden. Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor. Adem Eser'in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine "Sen nereden geliyorsun" diyen şoföre, "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyoruam. Millet zannediyor patayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz" diye konuştu.

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü
Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü
Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika


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