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Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar - Son Dakika

Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar

18.07.2021 11:12
Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar, System.String[]

Salgın sürecinde talebi artan dondurulmuş meyve sebze ihracatı yılın 6 aylık döneminde yüzde 32 artışla 118 milyon dolara yükseldi.

Salgın sürecinde talebi artan dondurulmuş meyve sebze ihracatı yılın 6 aylık döneminde yüzde 32 artışla 118 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yaş meyve sebze mamulü ihracatı ocak-haziran döneminde yüzde 20 artışla 777 milyon dolardan 936 milyon dolara çıktı.

Gazlı içeceklerden meyve suyuna, turşudan salçaya onlarca ürünün ihraç edildiği sektörde dondurulmuş meyve sebze ihracatı ise ocak-haziran döneminde yüzde 32 artışla 118 milyon dolara çıktı.

Dondurulmuş ürünlerde 70 milyon dolarlık sebze 48 milyon dolarlık meyve ihraç edildi.

Hedef 250 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 121 ülkeye yapılan dondurulmuş sebze meyve ihracatında Amerika ve Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğunu söyledi.

Dondurulmuş meyve sebze ihracatında ilk sırada 20 milyon dolarla ABD'nin yer aldığını belirten Uçak, "15 milyon dolarla Almanya ikinci, 8 milyon dolarla Birleşik Krallık üçüncü sırada yer alıyor." dedi.

Dondurulmuş meyve sebze ihracatının katma değerli ürün ihracatına güzel bir örnek olduğunu aktaran Uçak, "Dondurulmuş gıdaların gün geçtikçe hem katma değeri hem de talebi katlanarak yükseliyor. 2020'de 203 milyon dolar dondurulmuş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. 2021'de bu rakamı 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Marketlere satışımız yüzde 100 arttı

Torbalı ilçesinde dondurulmuş meyve sebze ihracatı yapan Özgörkey Gıda Grubu Üst Yöneticisi Erkan Tabak da firma olarak ihracatlarında yüzde 40 üzerinde artış sağladıklarını ifade etti.

İç pazarda da tüketimin eskiye göre arttığını vurgulayan Tabak, dondurulmuş ürünlere Türkiye'de hala ön yargıyla bakanların olduğunu aktardı.

Tarladan toplanan ürünlerin yaklaşık 6 saat içinde dondurulduğuna işaret eden Tabak, "Bu, taze gıdayı alıp evimizde dondurucuda yaptığımız işlem değil. Bu tip tesislerde yapılan ürünler çok daha farklı. Gıdanın çok hızlı dondurulması gerekiyor. Eğer çok hızlı donmazsa hücre zarı zedeleniyor ve çözününce siz aynı tazeliği yakalamıyorsunuz." dedi.

Tabak, dondurulmuş gıdanın çözünmeden hemen işleme tabi tutulması gerektiğine dikkati çekerek, dondurucudan çıktıktan sonra hemen kızgın yağa veya fırına atılması gerektiğini belirtti.

Gıdaya kimyasal herhangi bir madde katmadıklarını anlatan Tabak, "Avrupa ülkelerinde dondurulmuş gıda tüketimi kişi başı yıllık yaklaşık 50 kilogram. Kuzey ülkelerinde 80 kilogram civarında. Türkiye'de ise sadece 4 kilogram." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'deki marketlerde de taze reyonlarının daraldığını belirten Tabak, dondurulmuş ürünlerin yer aldığı reyonların ise büyüdüğünü dile getirdi.

Tabak, salgın nedeniyle sektördeki değişikliklerden ise şöyle bahsetti:

"Restoranların, alışveriş merkezlerinin kapanması o bölümdeki satışlarımızı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Fakat oradaki olumsuzluğun belli bir kısmını marketlerdeki bireysel tüketimin artmasıyla telafi ettik. Marketlerdeki satışlarımız yüzde 100'ün üzerinde arttı. Şimdi normalleşmeyle beraber diğer sektörlerin talebinde de hareketlenme başladı. Bu artış trendi devam eder. Donmuş gıda tüketiminde ihracat ve iç piyasadaki artış sürecektir."

Haziran, Türkiye, dolar, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dondurulmuş meyve sebze ihracatında hedef 250 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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