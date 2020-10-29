Dondurulmuş meyve ve sebze ihracatında artış - Son Dakika

Dondurulmuş meyve ve sebze ihracatında artış

29.10.2020 11:09
Dondurulmuş meyve ve sebze ihracatında artış, System.String[]

Türkiye'den yılın 9 ayında 66 milyon 468 bin dolarlık dondurulmuş meyve, 52 milyon 801 bin dolarlık dondurulmuş sebze ihracatı yapıldı.

Türkiye'den yılın 9 ayında 66 milyon 468 bin dolarlık dondurulmuş meyve, 52 milyon 801 bin dolarlık dondurulmuş sebze ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Bursa bölgesi başta olmak üzere bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinden yapılan dondurulmuş meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,07, dondurulmuş sebze ihracatı yüzde 1,32 arttı.

Toplamda 56 ülkeye gerçekleştirilen dondurulmuş meyve grubu ihracatında en fazla dış satım ABD'ye yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın 9 ayına göre yüzde 130 artarak 21 milyon 176 bin dolara yükseldi.

ABD'ye yapılan dış satım toplam dondurulmuş meyve ihracatının yüzde 31,86'sını oluşturdu.

Söz konusu ürün grubunda ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 35 artarak 11 milyon 508 bin dolara çıktı.

Listenin üçüncü sırasındaki Kanada'ya yapılan dış satım ise yüzde 15,63'lük artışla 6 milyon 40 bin dolara ulaştı.

Ocak-eylül döneminde İngiltere'ye 5 milyon 113 bin dolar, Fransa'ya 2 milyon 365 bin dolar, Belçika'ya 2 milyon 258 bin dolar, Hollanda'ya 2 milyon 185 bin dolar, Danimarka'ya 2 milyon 8 bin, Şili'ye 1 milyon 921 bin, Japonya'ya 1 milyon 801 bin, Polonya'ya 1 milyon 478 bin dolarlık ürün gönderildi.

57 ülkeye dondurulmuş sebze ihracatı

Yılın 9 ayında 57 ülkeye gönderilen dondurulmuş sebze ihracatında da en fazla dış satım ABD'ye gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 8 milyon 737 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'ye bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 25'lik artışla 10 milyon 922 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 9,45'lik azalışla 6 milyon 535 bin dolara geriledi.

İngiltere'ye yapılan ihracat ise yüzde 0,55'lik artışla 6 milyon 202 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri, bu sürede Fransa'ya 5 milyon 657 bin, Japonya'ya 2 milyon 963 bin, Hollanda'ya 2 milyon 938 bin, Belçika'ya 2 milyon 832 bin, Yunanistan'a 2 milyon 818 bin, İtalya'ya 2 milyon 363 bin, Irak'a 2 milyon 245 bin, İsveç'e 1 milyon 67 bin dolarlık dondurulmuş sebze sattı.

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dondurulmuş meyve ve sebze ihracatında artış - Son Dakika Ekonomi

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