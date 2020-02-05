Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor - Son Dakika

Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile şehirde birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşak çalışmaları yapılıyor.


Kent merkezi trafiği, araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni kavşaklarla rahatlatılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın şehir merkezinde 7 ayrı noktada yaptığı modern dönel kavşaklar ile Balıkesir içi trafik hafifleyecek ana arterlerde işe gidiş-dönüş ve okul gidiş-dönüş saatlerinde oluşan yoğunluk azalacak. Vatandaşların trafikte geçirdiği zamanı azaltmak adına yapılan kavşak çalışmaları; Cumartesi Pazarı, Vasıf Çınar Caddesi, Ana Makas Kavşağı, Ahmet Dural Lojmanı önü, Serkan Caddesi- Mimar Sinan Caddesi Kesişimi, Teknik Lise Caddesi- Düğün Sokak- Yuvam Sokak Kesişimi ve tren garı arkasında yapıldı. Tren garı arkasına yapılan yol çalışması dışında diğer dönel kavşak çalışmaları tamamlanarak yollar trafiğe açıldı. Kent içi trafiği rahatlatılarak vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı sunmak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yağışlı havaların geçmesinin ardından yeni havaalanının önünde ve onun ardından da Teknik Lise Caddesi'nin arkasında bulunan Bağ Sokak'ta çalışmalara başlayacak. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti
Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]