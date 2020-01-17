Dönem sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Dönem sonu etkinliği düzenlendi

14 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Katlı Pazaryerinde bulunan Çocuk Kulübünde Yıl Sonu Etkinliğine katılan çocukları yalnız bırakmadı.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Katlı Pazaryerinde bulunan Çocuk Kulübünde Yıl Sonu Etkinliğine katılan çocukları yalnız bırakmadı.


Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve çok sayıda çocuğa 24 farklı kategoride, gelişimlerini destekleyecek eğitimler düzenleyen Çocuk Kulübü, bir dönemi daha başarılı şekilde kapattı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatiline girecek öğrenciler okullarından karnelerini aldıktan sonra Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Katlı Pazaryerinde hizmet veren Çocuk Kulübü yol sonu etkinliğine katıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Çocuk Kulübünden yararlanan öğrencileri veda etkinliğinde yalnız bırakmadı. Etkinlikte kurslarda eğitim alan öğrencilerden bireysel çalgı programları dinletisi, Jimnastik sınıfı performans gösterisi, Bale ve konser ile Çocuk Kulübünün kuruluşunun birinci yaş günü dolayısıyla pasta kesimi yapıldı. Pasta kesiminde konuşan Başkan Özlü "hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün karne günü bu tören de gayet güzel düzenlenmiş, ben emeği geçen herkese, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve siz kıymetli velilere çok çok teşekkür ediyorum. Düzce Belediyesi olarak bu tür sosyal faaliyetlerimizi güçlendireceğiz. Daha yeni mekanlar belki yaza açacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni mekanlarda yeni öğrencilerimizle buluşmak dileğiyle, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi.


Öğrencilerle kısa süre sohbet eden Başkan Özlü, kulübün idarecilerinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Organizasyon sonunda programa katılan ve yeteneklerini sergileyen öğrencilere teşekkür eden Başkan Özlü, karnelerini almalarını da ayrıca kutladı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:31 Kaynak: İHA
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