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Dönemin son dersini çömlek ustasından aldılar

29 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ağırladı.

Dönemin son dersini çömlek ustasından aldılar, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ağırladı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz öğrencileri ile birlikte Kınık Köyü'nü ziyaret ederek seramiğin geleneksel üretimini ve doğal ortamını yerinde inceledi. Öğrenciler, dönemin son dersini Kınık Köyünde çömlek ustası Osman Menteş'in atölyesinde işlerken seramik ve çömlekçilik hakkında Menteş'ten bilgiler aldı. Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır yaptığı açıklamada, "Öğretim dönemimizin son dersini Kınık Köyünde öğrencilerimiz ile birlikte çömlek ustamız Osman Menteş'ten çömlek sanatı ve seramikçilik hakkında bilgiler aldık. Öğrencilerimiz çömlekçilik ve seramik yapımını burada uygulamalı olarak yapma fırsatı buldu. Çömlek ustamız Osman Menteş bugün atölyesini öğrencilerimiz için açtı öğrencilerimize verdiği uygulamalı çömlek ve seramik hakkında bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Çömlek ustası Osman Menteş ise emeği geçenlere teşekkür ederken "Öğrencilerimizin ders için Kınık Köyü'nü tercih etmesi bizleri çok sevindirdi. Çömlek sanatını öğrenmek isteyen herkese köyümüzde bulunan bütün çömlek atölyelerinin kapıları açık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Bilecik, Menteş, Uludağ Üniversitesi, Kınık, Güncel
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