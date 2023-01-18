Dönen evi görenleri şaşırtıyor... Evin yönü tek tuşla değişebiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dönen evi görenleri şaşırtıyor... Evin yönü tek tuşla değişebiliyor

18.01.2023 16:37

Dönen evi görenleri şaşırtıyor.

Dönen evi görenleri şaşırtıyor... Evin yönü tek tuşla değişebiliyor

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Cemil Eksilmez isimli vatandaşın yaptığı dönen evi görenler şaşkına dönüyor.

Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi yolu üzerinde bulunan dış mimarisi ile şaşırtan evin özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güneysu ilçesine bağlı Güneli köyünde 93 yaşında hayatını kaybeden Bilal Atasoy'un rüzgar hızı ile dönen evinin ardından bu sefer Ardeşen ilçesinde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan Cemal Eksilmez isimli vatandaş tek tuşla dönebilen ev inşaat etti. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği ev sosyal medyada ilgi görüyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev yurtdışından bile talep alıyor.

"Seccadeyi değil evi kıbleye çevireceğiz"

Ev için patent sürecinin başladığını söyleyen Cemil Eksilmez, "Biz gölge tarafında olduğumuz zaman evimizi güneşe çevirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu ev dönen ev ama döndürülebilen bir evdir. Kendi istediğimiz zaman evi manzaraya veya güneşe karşı çevirebiliyoruz. Burada bazen eleştiriler alıyoruz. Biz namaz kılarken ne yapacağız diyorlar. O zaman evi kıbleye doğru çevireceksin. Seccadeyi değil evi kıbleye çevireceğiz. Böyle soğuk espriler oluyor. Bu evi ilk tasarladığımız zaman coğrafi yapıdan kaynaklı böyle bir şey heves ettik. Biz bu sistemi oluştururken 2-3 ay Ar-Ge çalışması yapıldı. Uygulamada en iyi sonuç veren sistemi kabullendik ve yaptık. Yaptığımız sistem tamamen Avrupa standartlarına uygundur. Gerekli bütün evraklarını aldık. Evimizde patent aşamasında yakın zamanda sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

Ev yurtdışından bile talep görüyor

Evin yurtdışından yoğun bir talep aldığını belirten Eksilmez, "8 aydır yaptığımız çalışmanın son 2 ayında kısmen bir kaç paylaşımla telefon trafiği arttı. Yakın komşumuz olan Gürcistan'dan talep var. Kanada'dan çok iyi talep aldık. İngiltere'den bir firma bizimle görüşmek istiyor. 2 ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı. Bizi heyecanlandıran durum aslında ülkemiz için oldu. Böyle bir evin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Bizde bu süreçte ilgiye nasıl karşılık verebiliriz diye düşünüyoruz. Seri bir üretim için Mart veya Nisan ayına kendimizi hazırlıyoruz. Yürüyen ev, üstü açılan ev gibi projelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Fırtına Vadisi, Güneysu, Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönen evi görenleri şaşırtıyor... Evin yönü tek tuşla değişebiliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu
17:50 Türkiye Kupası'nda olay kavga! Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi
17:25 Horoz dövüşünde akılalmaz olay! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti! Peki seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?
17:00 Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor
17:03 Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı
16:50 Beşiktaş'tan şaşırtan Aboubakar açıklaması! Kafalar karıştı
16:48 Yargıtay Başkanı'ndan İmamoğlu davası hakkında dikkat çeken açıklama: Dosya belki buraya hiç gelmez
16:42 Kocaeli'de trans bireyin şüpheli ölümünde tutuklu sevgili hakim karşısında: Nefes'in cinsiyet değiştirdiğini bilmiyordum
16:46 Arabadan inerken yere düşen Mesut Akusta aracın altında kaldı! 3 parmağında kırık var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 18:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dönen evi görenleri şaşırtıyor... Evin yönü tek tuşla değişebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement