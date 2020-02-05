Döner baskınında mide bulandıran manzara - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yapan belediye ekipleri, tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada tutulan etlerden döner yapıldığını tespit etti. Yetkililer, 3 ton sağlıksız eti imha etti.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Seyhan Mahallesi'nde bulunan depo görünümündeki imalathaneye ani baskın düzenleyen ekipler, dükkan içerisinde kaçak tavuk döner imalatı yapıldığını belirledi. Yapılan incelemede ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdiği tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.

3 TON ET İMHA EDİLDİ

Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için, olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.

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