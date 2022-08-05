Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

05.08.2022 20:23

Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

ANKARA - Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yol ortasından saldırgan tavırlar sergileyen şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, elindeki döner bıçağıyla birlikte etrafa tehditler saçıp küfürler etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan şahsın polisler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement