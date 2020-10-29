Döner bıçaklı satırlı kavgada 6 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da yabancı uyruklu iki grup arasında argo konuşmadan çıktığı iddia edilen döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Yenihamam Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında iddiaya göre argo konuşma nedeniyle döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavga çıkmış, olaydan sonra 6 zanlı gözaltına alınmış, 7 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Mahkemeye çıkarılan 6 yabancı uyruklu şahıs mahkemece tutuklandı. Bir zanlı ise serbest bırakıldı. - MALATYA