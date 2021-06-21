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'Döner'de toparlanma başladı - Son Dakika

'Döner'de toparlanma başladı

21.06.2021 10:57
'Döner'de toparlanma başladı, System.String[]

UDOFED Başkanı Mehmet Mercan, pandemi döneminde zor durumda olan döner sektörünün normalleşmeyle birlikle toparlanmaya başladığını söyleyerek, "Şimdi yaraları sarma zamanı" dedi.

UDOFED Başkanı Mehmet Mercan, pandemi döneminde zor durumda olan döner sektörünün normalleşmeyle birlikle toparlanmaya başladığını söyleyerek, "Şimdi yaraları sarma zamanı" dedi.

Pandemiden dolayı ekonomik sıkıntıların yaşandığı yeme-içme sektörü normalleşmeyle nefes almaya başladı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Yönetim Kurulu pandemi sürecinde sektörde yaşanan sıkıntıların görüşülmesi ve yılın ikinci yarısında izlenecek yol haritasının belirlenmesi konusunda bir araya geldi. UDOFED Merkezinde Genel Başkan Mehmet Mercan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına bağlı derneklerin genel başkanları ve başkan yardımcıları katıldı.

Sektörün yaşanan pandemi dolayısıyla bir seneden fazla süredir içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda normale dönüşle birlikte iyileştirme çalışmalarının hızla hayata geçirilmesi kararı alındı.

Döner sektörünün sanayileşmesi konusunda pandemi süresince hız kesmeden projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade eden Mercan şunları söyledi.

"Dönerin sahiplenilmesi, sektörünün birlik olması ve sanayileşmesi için oluşturulan UDOFED çatısı altında tüm imkansızlıklara rağmen çok büyük ve güzel işlere imza attık. Yaşanan pandemi krizinde sektörümüz ekonomik olarak sıkıntılara maruz kalsada devletimiz tarafından alınan kararlarla, hibe ve kredi destekleri ile ayakta kalmayı başardı.

Bütün bu olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda UDOFED olarak ilgili Bakanlıklarımızla yaptığımız çalışmalar sonucu Geleneksel dönerimizi Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine alınmasını sağladık. AB tescil çalışmalarını başlatarak geleneksel dönerimizi önce Avrupa ardından Dünya genelinde küresel bir marka olması yolunda çok büyük mesafeler katettik.

Yine ilgili Bakanlıklarımızla birlikte Türkiye geneli dönerin haritasını oluşturmak için çalışmalara başladık. Yaklaşık 540 bin ton tüketimle büyük bir sektör olma yolunda ilerleyen ve 20 milyarlık bir ekonomik güce ulaşan döneri kısa sürede kayıt altına almış olacağız. Hile ve tağşişin önlenmesi ve gıda güvenliği konusunda örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Döner sektörünün sanayileşmesi konusunda en büyük adım olan Mesleki Yeterlilik Belgesi yine UDOFED önderliğinde hayata geçti. Döner ustalarının mesleki güvencesi haline gelecek ve uluslararası geçerliliğe sahip bu sertifika ile aynı zamanda gıda güvenliği ve kamu sağlığıda gözetilmiş olacak."

"Şimdi yaraları sarma zamanı"

Pandemide alınan iyileştirme kararları ile kısmende olsa nefes alan, ayakta kalan döner sektörü için şimdi yaraları sarma zamanı şeklinde konuşan Başkan Mehmet Mercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmelerin döner sektörüne müsbet olarak yansıması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, şimdi yaraları sarma zamanı. Federasyon yönetimi olarak Dünya ve Türkiye genelinde sahadan aldığımız 1-15 Haziran arası bilgiler olumlu yönde. Hibe, kredi ve iyileştirme kararlarının yanında aşılama konusunda gelinen nokta sevindirici ve umut vadediyor. Ekonomik olarak yukarıya doğru hızla seyreden bir sürecin içindeyiz. Şimdi döner sektörü olarak yaralarımızı sarma zamanı, kayıplarımızı hızla telafi etmek için federasyon olarak sektörde hizmet veren tüm paydaşlarımızın, elemanlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim."

Murteza Altuğ UDOFED'e ailesine katıldı

Öte yandan Döner sektöründe uzun senelerdir faal olarak bulunan ve uluslararası markalar konusunda oldukça tecrübeli olan Murteza Altuğ UDOFED ailesine katıldı. Murteza Altuğ'a yönetim kurulunca onaylanan mazbatası Genel Başkan Mehmet Mercan tarafından hayırlı olsun dilekleriyle takdim edildi. - İSTANBUL

'Döner'de toparlanma başladı
'Döner'de toparlanma başladı

Mehmet Mercan, Türkiye, Pandemi, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Döner'de toparlanma başladı - Son Dakika Ekonomi


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