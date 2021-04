Döner için AB'ne 'Geleneksel Ürün' başvurusu

Dönerin tescil edilmesi amacıyla UDOFED, Avrupa Birliği'ne başvuru çalışmalarına hız verdi. Federasyonda danışmanlık görevini üstlenen Huriye Özener, "Dönerin Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de koruma altına alınması için başvuru sayılarımızı artırmalıyız. Bu konuda UDOFED'in, et ve et ürünleri olarak geleneksel ürün başvurusu Türkiye'de ilk ve tek olduğu gibi Avrupa Birliği'de bir ilk olacaktır" dedi.

UDOFED, Türk döneri için AB'ne coğrafi işaret başvurusu yapacak. Uluslararası Döner Federasyonu'nun Geleneksel Ürün ve Coğrafi İşaretler alanında baş danışmanlık görevini üstlenen Huriye Özener, bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tescil başvurusu hakkında konuşan Özener, "Güvenilir gıdada geleneksel dönerimiz başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerimize ve geleneksel ürünlerimize sahip çıkabilmek için öncelik ile ülkemizde, daha sonra Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de koruma altına alınması için başvuru sayılarımızı artırmalıyız. Bu konuda UDOFED'in, et ve et ürünleri olarak geleneksel ürün başvurusu Türkiye'de ilk ve tek olduğu gibi Avrupa Birliği'de bir ilk olacaktır. UDOFED olarak amacımız dönerimizi küresel bir marka haline getirerek bütün Dünya ülkelerinde koruma altına almak, her bir döner dükkanını da temsil ettiği kültürün birer simgesi haline getirmek" diye konuştu.

"Ülkemizde bugüne kadar tescili yapılmış coğrafi işaretli ürün sayısı 688 olup başvurusu yapılmış ürün sayısı ise 709 adettir" diyerek coğrafi işaretin önemine de dikkat çeken Özener, "AB Komisyonu başvurularına baktığımızda şu ana kadar tescili yapılmış 5 coğrafi işaretli ürünümüz olduğunu belirtmek isterim. Bu ürünlerimiz ise; Antep Baklavası/ Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytini'dir.

Ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerimiz dışında geleneksel ürünlerimiz de koruma altına alınmaktadır. Geleneksel ürün adı korumasına baktığımızda; Coğrafi işaret koruması kapsamına girmeyen ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır;

Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.

Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla ülkemizde tescilli geleneksel ürünlerimiz ise; Çakallı Menemeni, Ezo Gelin Çorbası ve Denizli Tandır Kebabı'dır. Geleneksel ürün adı koruması olarak başvurusu yapılan ürünlerimizin 12 ürün olduğu gözükse de iş bu başvuruların içerisinde ticari marka başvurularının da geleneksel ürün adı koruması şeklinde yapıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL