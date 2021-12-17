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'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir - Son Dakika

'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir

17.12.2021 13:48
'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir

ZEYTİNBURNU ve çevresinde korku saçan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

ZEYTİNBURNU ve çevresinde korku saçan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Örgütün lideri Emirhan Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır" dedi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 1'i tutuklu 28 sanık katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS'le duruşmaya katılan tutuklu sanık Emirhan Döner, "Sedat Peker hakkında vermiş olduğum beyanlardan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Sedat Peker'in avukatı beni ziyaret edip ailemle tehdit ettiği için bugüne kadar konuşamadım. Savunmamı şimdi yapmayacağım. Anlatacaklarımdan sonra ağabeyimle hasım olacağımız ve menfaat çatışması yaşanacağı için ortak avukatımızı azlediyorum. Savunmamı yeni avukatımla yapacağım. Bu yüzden sizden süre istiyorum" dedi.

"BU ÖRGÜTÜ BEN ÇÖKERTECEĞİM" "Evet örgüt var kabul ediyorum" diyen Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Yardımcıları da Ufuk Yapıcı ve Cenk Özden'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır. Örgütün bugüne kadar ortaya çıkmamış bütün eylemlerini anlatacağım. Henüz çökmemiş bir örgüt bu. Bu örgütü ben çökerteceğim. Ülkemizde sansasyon yaratacak şeyleri söyleyeceğim. Onlarca olayı ortaya çıkaracağım. Ben bu örgütün gerçek liderini, gerçek yöneticilerini ve gerçek suçlarını ortaya çıkaracağım. Ben şizofreni tedavisi görmekteyim. Adli tıptan akıl sağlığı raporu alınsaydı akıl hastalarına özgü tedavi görüp dışarı çıkacaktım. Çok büyük mağduriyet yaşamaktayım. Şizofreni tedavisi gördüğüm için hakkımdaki davaların hepsinde yeniden yargılama kararı verilmiştir" diye konuştu. Emirhan Döner'in mahkeme salonuna gelerek savunma yapma isteğini reddeden mahkeme heyeti SEGBİS ile bağlanmasına karar verdi. Mahkeme, Emirhan Döner'in son savunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden bir çok şüphelinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret","Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Döner Kardeşler, Zeytinburnu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir - Son Dakika
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