DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS - Son Dakika

ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emirhan Döner Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Emirhan Döner'in avukatı duruşmaya katılmazken, diğer taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesinde son savunması sorulan Emirhan Döner, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Sedat Peker 'le ilgili beyanlarım tamamen hastalığımdan dolayıdır. Bir televizyonda Sedat Peker vardı. Mahkum arkadaşlar mahkemede böyle söylersen sana faydası olur dediler. Onların yönlendirmesiyle böyle beyan verdim. Ben ilk duruşmadaki beyanlarımı tekrar ediyorum. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emirhan Döner'e "Örgüt kurma ve yönetme", "Tefecilik", "Nitelikli yaralama", "Tehdit", "Nitelikli yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.Turhan Döner hakkında, "Yaralama", "Tehdit", "Yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "Tefecilik", "Örgüt yöneticiliği", 6136 sayılı kanuna muhalefet, suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.Sanık Yunus Tatlı hakkında, "Tehdit", "Yaralama", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası aldı.Sanık Hasan Hüseyin Özaslan "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şenay Şentürk'e ise tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay aldığı hapis cezası hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Şenay Şentürk örgüt üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.Mahkeme 6 sanığa örgüt üyeliği suçundan, 3 sanığa da "örgüte yardım etmek" suçundan değişen oranlarda hapis cezası verirken 7 sanığa ise "örgüte yardım" suçunda beraat verdi.Mahkeme bazı sanıklara "yaralama", "tehdit", "hürriyeti tahdit", "suçluyu kayırma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında değişen oranlarda ceza verirken bazı sanıkların ise "suç üstlenme", "suçluyu kayırma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "kasten yaralama" suçlarından beraatlerine karar verdi. Bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle aralarında Emirhan ve Turhan Döner kardeşlerin olduğu bir kısım sanıklar hakkında cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit suçlarından haklarında açılan davanın düşmesine karar verildi.Mahkeme 5 sanığı tüm suçlardan beraat ettirirken, Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına, Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden birçok şüphelinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi birçok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.