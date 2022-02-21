Üye Girişi
DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS - Son Dakika

DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS

21.02.2022 17:00
DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS

ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı.

ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emirhan Döner Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Emirhan Döner'in avukatı duruşmaya katılmazken, diğer taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesinde son savunması sorulan Emirhan Döner, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Sedat Peker'le ilgili beyanlarım tamamen hastalığımdan dolayıdır. Bir televizyonda Sedat Peker vardı. Mahkum arkadaşlar mahkemede böyle söylersen sana faydası olur dediler. Onların yönlendirmesiyle böyle beyan verdim. Ben ilk duruşmadaki beyanlarımı tekrar ediyorum. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emirhan Döner'e "Örgüt kurma ve yönetme", "Tefecilik", "Nitelikli yaralama", "Tehdit", "Nitelikli yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.Turhan Döner hakkında, "Yaralama", "Tehdit", "Yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "Tefecilik", "Örgüt yöneticiliği", 6136 sayılı kanuna muhalefet, suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.Sanık Yunus Tatlı hakkında, "Tehdit", "Yaralama", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası aldı.Sanık Hasan Hüseyin Özaslan "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şenay Şentürk'e ise tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay aldığı hapis cezası hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Şenay Şentürk örgüt üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.Mahkeme 6 sanığa örgüt üyeliği suçundan, 3 sanığa da "örgüte yardım etmek" suçundan değişen oranlarda hapis cezası verirken 7 sanığa ise "örgüte yardım" suçunda beraat verdi.Mahkeme bazı sanıklara "yaralama", "tehdit", "hürriyeti tahdit", "suçluyu kayırma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında değişen oranlarda ceza verirken bazı sanıkların ise "suç üstlenme", "suçluyu kayırma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "kasten yaralama" suçlarından beraatlerine karar verdi. Bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle aralarında Emirhan ve Turhan Döner kardeşlerin olduğu bir kısım sanıklar hakkında cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit suçlarından haklarında açılan davanın düşmesine karar verildi.Mahkeme 5 sanığı tüm suçlardan beraat ettirirken, Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına, Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi. İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden birçok şüphelinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi birçok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

YORUMLAR
500
DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS Son Dakika | 'Döner Kardeşler' suç örgütünün davasında örgüt liderine 44 yıl hapis Son Dakika | "Döner Kardeşler" suç örgütünün davasında örgüt liderine 44 yıl hapis Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor

Döner Kardeşler, Zeytinburnu, Muhalefet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: DÖNER KARDEŞLER'İN LİDERİ EMİRHAN DÖNER'E 44 YIL HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement