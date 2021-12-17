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Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

17.12.2021 14:15

Son dakika 3. sayfa haberi: Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi 'Döner Kardeşler' adıyla bilinen ve 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile tutuklanan suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi.

Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

İSTANBUL - 'Döner Kardeşler' adıyla bilinen ve 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile tutuklanan suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada sanık Emirhan Döner yapacağı savunma nedeniyle ağabeyi Turhan Döner ile arasında menfaat çatışması olacağını söyleyerek ortak avukatlarını azletti. Mahkeme Emirhan Döner'e yeni avukatı ile savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

'Döner Kardeşler' olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenip dava açılan ve bir vatandaşa zorla dansöz kıyafeti giydirip fotoğraf çektirdikleri olayla gündem olan 1'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmada bir önceki celse tahliye edilen ancak adli kontrol tedbirine uymayarak yurtdışına kaçmak isterken yakalanıp tutuklanan sanık Emirhan Döner SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya bir kısım tutuksuz sanıklar da katıldı.

"Ağabeyim ile menfaat çatışması yaşayacağız ortak avukatımızı azlediyorum"

Tutuklu sanık Emirhan Döner ağabeyi ile avukatının ortak olduğunu söyleyerek, "Anlatacaklarımdan sonra ağabeyimle hasım olacağımız ve menfaat çatışması yaşanacağı için ortak avukatımızı azlediyorum. Savunmamı yeni avukatımla yapacağım. Bu yüzden sizden süre istiyorum" dedi.

"Ülkemizde sansasyon yaratacak şeyleri söyleyeceğim"

Emirhan Döner mahkeme başkanının " Bir örgüt olduğunu kabul ediyor musun? Sen bu örgütün neresindesin?" şeklindeki sorusuna ise "Evet örgüt var kabul ediyorum. Bu örgütün lideri başka bir suç örgütü lideridir. Örgütün bugüne kadar ortaya çıkmamış bütün eylemlerini anlatacağım. Henüz çökmemiş bir örgüt bu. Bu örgütü ben çökerteceğim. Onlarca olayı ortaya çıkaracağım. Ben bu örgütün gerçek liderini, gerçek yöneticilerini ve gerçek suçlarını ortaya çıkaracağım" dedi.

Şizofreni tedavisi gördüğünü de belirten Emirhan Döner " Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu alınsaydı, akıl hastalarına özgü hastanede tedavi görüp dışarı çıkacaktım. Çok büyük mağduriyet yaşamaktayım. Şizofreni tedavisi gördüğüm için hakkımdaki davaların hepsinde yeniden yargılama kararı verilmiştir" şeklinde savunma yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ara kararda Emirhan ve Turhan Döner haricindeki tüm sanıkların kolluk birimine giderek imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına da hükmetti. Ara karar sırasında Emirhan Döner duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istediğini söyledi. Döner "Ben burada kendimi kafeste hissediyorum. Özgür iradem ile ifade veremiyorum. Huzurda ifade vermek istiyorum" dedi. Mahkeme sanık Döner'in bu talebinin reddine karar verdi. Duruşma Emirhan Döner'in yeni bir avukat ile savunma yapması için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin, 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', 'silahla kasten yaralamaya azmettirme', 'hakaret', 'tefecilik', 'tehdit', 'birden fazla kişi ile yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'şantaj', 'örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve 'suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi
Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi
Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi
Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Döner Kardeşler, Mahkeme, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika


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