Döner Restoranı Açmak İçin 9 Restoran Soydu
1 saat önce
ANTALYA'da M.A.D., döner restoranı açmak için bölgedeki 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
ANTALYA'da M.A.D., döner restoranı açmak için bölgedeki 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.A.D.'nin, hırsızlık olaylarında kullandığı öne sürülen 2 motosikletin de çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı. Muratpaşa
ve Kepez
ilçelerindeki 9 ayrı restoranda art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, harekete geçti. Polis
, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık şüphelisinin M.A.D. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon ile M.A.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı öne sürülen 2 motosiklet ile 9 restorandan çalınan çok sayıda tabak, çatal ve kaşık gibi mutfak malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerinde ise M.A.D.'nin kapıları tornavida ile açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor.
Öte yandan polis, şüpheli ile ele geçirilen 2 motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi.
- Antalya
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti
Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı
Film Senaryosunu Aratmayan Kablo Hırsızlığı
Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza