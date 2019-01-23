Son Dakika Haberleri: Döner Restoranı Açmak İçin 9 Restoran Soydu

Döner Restoranı Açmak İçin 9 Restoran Soydu

1 saat önce

ANTALYA'da M.A.D., döner restoranı açmak için bölgedeki 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Döner Restoranı Açmak İçin 9 Restoran Soydu, System.String[]
ANTALYA'da M.A.D., döner restoranı açmak için bölgedeki 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.A.D.'nin, hırsızlık olaylarında kullandığı öne sürülen 2 motosikletin de çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 9 ayrı restoranda art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık şüphelisinin M.A.D. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon ile M.A.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı öne sürülen 2 motosiklet ile 9 restorandan çalınan çok sayıda tabak, çatal ve kaşık gibi mutfak malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık  olaylarının yaşandığı işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerinde ise M.A.D.'nin kapıları tornavida ile açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan polis, şüpheli ile ele geçirilen 2 motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Kepez, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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