"Döner sermayede köklü değişiklikler yapılmalı"

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Cuma Köysüren, döner sermaye sistemindeki sorunların çözüme kavuşturulması için köklü değişiklikler yapılması gerektiğini bildirdi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Cuma Köysüren, döner sermaye sistemindeki sorunların çözüme kavuşturulması için köklü değişiklikler yapılması gerektiğini bildirdi.

Köysüren, yazılı açıklamasında, sağlıkta yaşanan dönüşümle sistemin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sisteminin fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar için mutsuzluk kaynağı haline geldiğini ileri sürdü.

Döner sermaye sisteminin ihtiyaçları karşılamadığını ve mutsuzluk oluşturduğunu savunan Köysüren, şunları kaydetti:

"Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarımızın en önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Defalarca uyarmamıza rağmen bakanlığımız tarafından gerekli önlemler alınmadığı için hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalmıştır. Bu konuda sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalıdır. Aynı şekilde ilimizdeki sağlık kurumları da mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtmalıdır. Çalışma barışı ve motivasyon ortamları için bütün bunlar olmazsa olmaz gereklerdir."

Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinin zamanla eridiğini vurgulayan Köysüren, "Dağıtılabilir döner sermaye gelirlerinin artırılması suretiyle bu hususa çözüm bulunması beklenirken yönetmelikte yapılan değişikliklerde hala bu konuda adım atılabilmiş değildir. Performansı teşvik kadar, performansı ve kaliteyi olumsuz etkileyen ancak çalışanlara bağlı olmayan iç ve dış faktörler ortadan kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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