Son Dakika Haberleri: Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı

Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

SİVAS'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

SİVAS'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 5 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık  durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tavuk döner satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Soruşturma başlatıldı.


Anadolu Lisesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:09 Kaynak: DHA
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