Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü

15 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Erdal B. (38) dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Dönerci dükkanda dayısını pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Erdal B. (38) dönerci dükkanında, husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan Erdal B. kısa süre sonra teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal B.  iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Dükkana giren Erdal B. yanındaki pompalı tüfekle dayısına ateş açtı. Kamil Kuzey tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, Erdal B. ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu sırada silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamil Kuzey, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Bu sırada kaçan Erdal B. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarmadan polis ekiplerince alınan Erdal B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Erdal B.'nin ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden işlendiğini söylediği öğrenildi.


Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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