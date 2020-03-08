Dönerci tartıştığı yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dönerci tartıştığı yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı - Son Dakika

Dönerci tartıştığı yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı

7 saat önce

Beşiktaş'ta küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı.

Dönerci tartıştığı yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı, System.String[]

Beşiktaş'ta küfür ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs ile dönerci arasında kavga çıktı. Arbede sırasında yabancı uyruklu şahsı elinden bıçaklayan dönerci gözaltına alındı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs cadde üzerinde Arapça küfür etmeye başladı. Bunu duyan dönerci, Arapça bilen bir çalışana ne dediğini sorduğunda küfür ettiğini öğrendi. Bunun üzerine dönerci ile şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada döner bıçağıyla şahsın üstüne yürüyen dönerci, arbede esnasında onu elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan şahıs bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Elinden yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar peçeteyle yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Vatandaşlar ise olay nedeniyle dönerciye tepki gösterdi.


"Böyle bir şey olamaz"


Olaya tanık olan bir vatandaş, "Arapça küfür edilmiş, dönerci de Hataylı olduğu için ne dediğini biliyormuş. Bundan dolayı döner bıçağıyla çocuğa saldırmış. Böyle bir şey olamaz, her yer kan içerisinde kaldı. Kol bölgesinden yaralı ama ciddi bir kanaması vardı. Halen daha yeri yıkıyorlar" dedi.


Olayın ardından polis ekipleri döner bıçağı ile birlikte dönerciyi gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Beşiktaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 20:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dönerci tartıştığı yabancı uyruklu şahsı elinden bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]