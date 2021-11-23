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Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş - Son Dakika

Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

23.11.2021 15:02
Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde önceki gün Habib Ay'ın öldürüldüğü kavganın detayları ortaya çıktı. Buna göre Ay'ın birkaç kez işletmeden kürdan istediği ancak olumsuz cevap aldığı ve kavganın bu nedenle ortaya çıktığı belirtildi.

Bayraklı ilçesinde dün 21 yaşındaki Habib Ay'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın sebebi, kürdan isteme tartışması çıktı. Ay'ın, işletmecilerden kürdan istediği, olumsuz cevap alınca da çıkan tartışmada dövülüp bıçaklandığı belirtildi.

İŞLETME SAHİPLERİYLE KAVGA ETTİ

Dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Habib Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akılalmaz olay! Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, buradan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KÜRDAN YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Bu arada olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Habib Ay'ın döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darbedildiği belirtildi. Ay'ın telefonla arkadaşlarını arayıp durumu anlattığı, bunun üzerine dükkan gelenler ile işletmeciler arasında kavga çıktığı, bu sırada Ay'ın bıçaklandığı ifade edildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akılalmaz olay! Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş
Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş

Münir Karaloğlu, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş - Son Dakika


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