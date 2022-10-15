Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı

15.10.2022 00:57
Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı

Afyonkarahisar'da güvenlik kameralarına aldırmadan dönerciden ayran, telefoncudan da telefon çalan hırsız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da güvenlik kameralarına aldırmadan dönerciden ayran, telefoncudan da telefon çalan hırsız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da birbiri ardına yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. İlk olarak kent merkezindeki dönercinin önünde bulanan ayran kolilerinin arasından 1 koli ayran çalan hırsız kayıplara karışmıştı. Bu olayın hemen ardından aynı hırsız bir telefoncuya gitti. Kent merkezindeki telefoncuya gelerek fatura ödemek istediğini söyleyen hırsız bozuk paralarla 160 TL'lik faturayı ödemesinin ardından telefonlara baktığı esnada bir telefonu el çabukluğuyla cebine atarak iş yerinden ayrılmıştı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği her iki iş yeri sahibi de güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Ö.Ş. isimli şahıs olduğun tespit etti. Ö.Ş., kaldığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Balıkesir yerel haberi | Sevilen polis memurunun ani ölümü Ayvalık'ı yasa boğdu Balıkesir yerel haberi | Sevilen polis memurunun ani ölümü Ayvalık'ı yasa boğdu Şehir dışından gelip, girdikleri evi soyan kadınlar yakalandı Şehir dışından gelip, girdikleri evi soyan kadınlar yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 05:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Dönerciden ayran, telefoncudan telefon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement