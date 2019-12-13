Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu, System.String[]

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, Karatay'ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü belirtti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulunuyor" demişti. Karatay'ın yemek sektöründe tepkilere neden olan açıklamalarının ardından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) da Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen dernek üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Suç duyurusunda Karatay'ın 'fiyatları etkileme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ ETKİLENİYOR"

Suç duyurusunun ardından dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, " Türkiye'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin de ekonomisi etkileniyor" ifadelerini kullandı.

"GENELLEME YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Bingöl, "Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım, sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Bingöl, Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü kaydetti.

(İrem Demir/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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