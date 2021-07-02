Dönercilerin 60 derece sıcakla imtihanı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hava bıcaklığı 40 dereceyi bulurken döner ustaları sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı ocak başında zorlu mesaiye devam ediyor.

Bölge genelinde son günlerde sabahın erken saatlerden itibaren etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamaz hale geldi. 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcaktan en çok etkilenenlerin başında döner ustaları geliyor. Sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı ocak başında ter döken döner ustaları yaz aylarında işlerinin zorlaştığını söyledi. Döner ustaları, "Yeri geliyor sıcaklıklara dayanamıyoruz. Çünkü ocak başında sıcaklık derecesi 55 - 60 dereceyi buluyor. Dönerle birlikte kendimiz de pişiyoruz. Sıcaklar nedeniyle günde 4-5 litre su tüketiyoruz. Serinlemek için de arada bir dışarıya çıkıyoruz; ama yine ocak başına geldiğimizde kavruluyoruz. En çok öğle aralarında iş yoğunluğu ve ayrıca sıcak hava nedeniyle kavruluyoruz" dedi. - HATAY