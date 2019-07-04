Son Dakika Haberleri: Dönercilikle başlayıp 8 otel ve havayolu şirketi sahibi oldu: Türk gençlerine sırrını anlattı
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Dönercilikle başlayıp 8 otel ve havayolu şirketi sahibi oldu: Türk gençlerine sırrını anlattı

48 dakika önce

HOLLANDA ve Benelüks ülkelerinde otelleri bulunan Uslu, Türk gençleriyle söyleşisine, iş hayatına amcasının döner lokantasını kiralayarak başladıktan sonra seyahat acentalığına girdiğini ve başta hedefinin çok büyük olmadığını, fakat ortağıyla tanıştıktan sonra işlerinin yolunda...

Dönercilikle başlayıp 8 otel ve havayolu şirketi sahibi oldu: Türk gençlerine sırrını anlattı, System.String[]
HOLLANDA ve Benelüks ülkelerinde otelleri bulunan Uslu, Türk gençleriyle söyleşisine, iş hayatına amcasının döner lokantasını kiralayarak başladıktan sonra seyahat acentalığına girdiğini ve başta hedefinin çok büyük olmadığını, fakat ortağıyla tanıştıktan sonra işlerinin yolunda gittiğini söyleyerek başladı. İlk başlarda Hollanda'daki 150 tur operatörü arasında sonuncu sırada bulunduklarını vurgulayan Uslu, tur operatörlerinin hepsinin iflas ettiğini, kalan dört operatör arasında da ikinci olduklarını kaydetti.

YOLCULARI KOKPİTTE TAŞIDIK

Türk gençlerine "Sana verilen tavsiye ne olursa olsun, kabiliyetin varsa inandığın işi her zaman yapmalısın" tavsiyesinde bulunan Uslu, başarısının sırlarından birisinin de zorluklara karşı göğüs germek olduğunun altını çizdi. En çok korktuğu zamanın ise Türkiye'de 2016'da yaşanan darbe girişimi olduğuna değindi. "O gece ve ertesi gün Hollanda'daki bütün hava yolları uçuşlarını iptal ederken, biz bu zorluğu bir fırsat olarak değerlendirdik ve uçuşlarımızı durdurmadık. Çok yolcu mağdur kaldığı için yolcuları kokpit ve hostes bölümü gibi yerlerde götürdük ve uçaklarımız dolu dolu gitti. Eğer uçuşları iptal etmiş olsaydık zararımız çok büyük olacaktı. Uçuşlarımızı iptal etmediğimizden dolayı de 'iyi niyet övgüsü' aldık" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:52 
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