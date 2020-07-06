Dönercinin davetsiz misafiri kumru, bu yıl da geleneği bozmadı - Son Dakika

Dönercinin davetsiz misafiri kumru, bu yıl da geleneği bozmadı

Dönercinin davetsiz misafiri kumru, bu yıl da geleneği bozmadı Bingöl'de geçtiğimiz yıl bir dönercinin cam balkonunun penceresine yuva yapan Kumru, bu yıl geleneği bozmayarak aynı yere yuva yaptı.

Dönercinin davetsiz misafiri kumru, bu yıl da geleneği bozmadı

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BİNGÖL - Bingöl'de geçtiğimiz yıl bir dönercinin cam balkonunun penceresine yuva yapan Kumru, bu yıl geleneği bozmayarak aynı yere yuva yaptı. İşletmeci de Kumru'nun yuva yaptığı cam balkonu iple bağlayarak koruma altına aldı.

Bingöl merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan bir dönerciye geçtiğimiz yıl yuva yapan Kumru, bu yıl da yuvasını aynı cam balkon penceresine yaptı. Lokantanın ikinci katındaki cam balkona yuva yapan Kumru, yuvasını tamamladıktan sonra iki adet yumurtayı bıraktı ve kuluçkaya yattı. Yavrulardan biri yumurtadan çıkarken işletme sahibi Ümit Dursun da yine aynı şekilde yuvayı görünce pencereyi iple bağlayarak hem Kumru'yu hem de yavrularını koruma altına aldı.

Kumru ve yavrularının tamamen yuvadan uçup gidinceye kadar hiçbir şekilde yuvayı bozmayacaklarını belirten Ümit Dursun, "Kumru, geçtiğimiz yıl da cam balkona yuvasını yapmıştı. Biz o yuvayı hiçbir şekilde bozmamaya çalıştık. Hırsızlık olur diye düşünmedik, cam balkonumuzu kapatmadık. Hep açık bıraktık, kuşlar yuvadan çıkana kadar. Bu sene ne tesadüf ki, biz aynı kumru olduğuna inanıyoruz ve yine aynı şekilde yuva yaptı. Yine aynı şekilde önem ve değer veriyoruz, ilgi gösteriyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok mutlu" dedi.

Her sabah ve akşam yuvayı kontrol ettiğini dile getiren Dursun, "Ben her sabah gelip kontrol ediyorum. Yumurtada olan yavrular ne durumda diye. Hatta bir kuş yumurtadan çıkmış. Diğer kuşu bekliyoruz. Onlarda tamamen büyüyüp, doğaya kavuşana kadar her zaman iyi bir şekilde sahip çıkacağız. Geçen yıl oldu, bu yıl oldu, önümüzde ki yıl yine olursa yine sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

İnönü mahallesi, Bingöl, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dönercinin davetsiz misafiri kumru, bu yıl da geleneği bozmadı - Son Dakika
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