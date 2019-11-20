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Dönercinin tavukla imtihanı kamerada

6 saat önce

Dönercinin tavukla imtihanı kamerada -Tavuk dönerci, tavuğu tutmaya çalışırken sandalyeden düştü -Tavuğu tutmak isteyen dönerci, kendini yerde bulduANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, masanın altına giren tavuğu yakalamaya çalışan dönerci Mustafa...

Dönercinin tavukla imtihanı kamerada

-Tavuk dönerci, tavuğu tutmaya çalışırken sandalyeden düştü

-Tavuğu tutmak isteyen dönerci, kendini yerde buldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşıyla sohbet ettiği sırada, masanın altına giren tavuğu yakalamaya çalışan dönerci Mustafa Aldemir, sandalyeden düşerek hafif yaralandı.

Serik ilçesinde yaşayan dönerci Mustafa Aldemir, dün ikindi saatlerinde arkadaşıyla dükkanın önünde bulunan masaya oturarak sohbet ettiği sırada, yanına tavuk yaklaştı. Masanın altına giren tavuğu son anda fark eden Aldemir, irkilerek tavuğu tutmak istedi. Tavuğu yakalayamayan Aldemir, sandalyeden düştü.

Sol bacağından hafif yaralanan dönerci Mustafa Aldemir'e, arkadaşları yardım ederek, ayağa kaldırdı. Aldemir'in sandalyeden düşmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Olan bana olacaktı"

Tavuğun yaklaşık 2 aydır dükkanın önünde dolaştığını söyleyen Aldemir, "Masanın altına gelmiş, son anda gördüm. Tutmak istedim. Bir anda refleks olarak sol elim boşa çıktı. Yakalamayınca, sandalyenin sol bacağı kırıldı ve benim bacaklar havaya gitti. Olan bana olacaktı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Dönercinin tavukla imtihanı kamerada

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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