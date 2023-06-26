Dönerciye gelen hırsızlar binlerce müşterinin bilgilerini çaldı - Son Dakika
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Dönerciye gelen hırsızlar binlerce müşterinin bilgilerini çaldı

26.06.2023 12:33

Denizli'de bir dönerciye gelen iki hırsız, sipariş verirken işletmenin cep telefonunu çalarak binlerce müşterinin bilgilerini ele geçirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin biri içeridekileri oyalarken diğeri cep telefonunu çaldı. İşletme sahibi, telefonun kaybolmasıyla müşterilerin bilgilerinin de kaybolduğunu öğrenince şok yaşadı.

Bir anlık dalgınlığı binlerce müşteriye mal oldu: Önce sipariş verdiler, sonra binlerce müşterinin bilgilerini çaldılar

DENİZLİ - Denizli'de dönerciye gelip paket siparişi veren şüpheliler, tezgahtaki binlerce müşteri kaydının bulunduğu cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Şüpheliler, müşterilerin bilgilerinin olduğu cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kayıplara karışırken, işletmeci ise durumu başka bir müşterisi sayesinde fark etti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ferhat Kırboğa'ya ait işletmeye müşteri gibi gelen iki kişi, paket siparişi verdikten sonra beklemeye başladı. Sipariş hazırlanırken hesap ödemek için kasaya gelen iki şüpheli, kasada küçük bir çocuğun olduğunu ve kasa üzerinde de bir cep telefonun bulunduğunu görünce harekete geçti. Şahıslardan biri dikkat dağıtıp içeridekileri oyalarken, diğeri uzattığı para üstünü gözüne kestirdiği cep telefonunun üzerine koydu ve son kez ortalığı kolaçan ettikten sonra hem para üstünü hem de cep telefonunu cebine indirdi. Hızla paket siparişini ve kasa üzerindeki cep telefonunu alan şahıs iş yerini terk etti. Diğer şahıs ise bir süre daha iş yeri kapısında bekledikten sonra iş yerini terk etti.

Görüntüleri izleyince şok geçirdi

Yaşanan bu gelişme bir süre sonra cep telefonunu kullanma ihtiyacı ortaya çıkınca fark edildi. İş yeri sahibi Ferhat Kırboğa, ne yaptıysa bir türlü tüm müşterilerin kayıtlı olduğu cep telefonunu bulamadı. Daha sonra güvenlik kamerasına bakan Kırboğa, gördükleri karşısında şok geçirdi.

"Telefonun dükkanı olduğu için tüm müşterilerin bilgileri gitti"

Kameralara bakınca telefonunu gören Ferhat Kırboğa, "İki tane arkadaş geldi. Bize iki tane sipariş verdiler. Önce dışarı gidip, geri geldiler. O sırada kasadaki arkadaşa hesabı öderken, işletmenin cep telefonu masada duruyordu. Telefonun üzerine para koydular. Bir kişi ise bizi oyalıyordu. O sırada ise telefonu alıp götürdü. Aradan uzun süre geçtikten sonra bize başka bir müşteri geldi. 'Telefonunuz kapalı' dedi. Aradık, sağ sola baktık ve bulamadık. Güvenlik kamerasına baktık ve alıp götürdüğünü gördük. Telefonun dükkanı olduğu için tüm müşterilerin bilgileri gitti. Telefona değil, müşterilerin bilgilerinin gitmesine üzüldük" dedi.

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönerciye gelen hırsızlar binlerce müşterinin bilgilerini çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dönerciye gelen hırsızlar binlerce müşterinin bilgilerini çaldı - Son Dakika
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