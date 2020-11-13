Dönerde 'D' tabelası uygulaması - Son Dakika

Dönerde 'D' tabelası uygulaması

13.11.2020 10:19
Dönerde 'D' tabelası uygulaması, System.String[]

Döner salonlarında 'D' tabelası uygulamasına geçildi.

Döner salonlarında 'D' tabelası uygulamasına geçildi. UDOFED, tarafından hayata geçirilen proje ile federasyona üye satış noktaları denetlenerek hijyen ve güvenilirlik belgesi niteliğindeki 'D' simgesi salonun tabelasına yerleştirilecek.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) geleneksel dönerin yapısının ve toplum sağlığının korunması için 2019 yılında çalışmalarına başladığı ve kuruluş amaçlarından en önemlisini oluşturan bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bugünden itibaren sağlıklı ve güvenilir döner yemek isteyen dönerseverler Uluslararası Döner Federasyonu tarafından tasarlanan ve denetlenecek olan üye kuruluşların döner satış noktalarında 'D' tabelası görülecek.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan yaptığı açıklamada, "Dönerde hile ve tağşişin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen 'D' tabelası uygulaması ile döner sektöründeki merdiven altı, sağlıksız ve kayıt dışı üretimin sonlandırılması hedefleniyor. 'Güvenli Döner Noktası' aynı zamanda dönerseverlerin sağlıklı, hijyenik ortamlarda hazırlanmış ve güvenli dönere ulaşmalarını sağlayacak. Udofed'in kontrolü ve denetimi altında hazırlanan dönerlerin halka sunulduğu döner satış noktalarında herkes güvenle dönerini yiyebilir. Bu mekanlar sağlıklı ve lezzetli döner satmaktadır. Uygulama, kısa sürede bütün Türkiye'de hatta yurt dışında güvenilir ve sağlıklı döner üretip satan UDOFED denetiminde olan döner firmalarının satış mağazalarında yer alacak" dedi.

Mehmet Mercan, bu proje ile birlikte döner sektörü çalışanlarının eğitimi ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalandırılması çalışmalarında da son aşamaya geldiklerini anlatarak, "Döner Akademisi bir kaç ay içinde hayata geçecek ve bütün döner sektörü çalışanlarını sertifika programından geçireceğiz. Gıda güvenliğinin milli bir mesele olduğu günümüzde Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz geriye dönük gıdanın izlenebilirliği çalışmamız kapsamındaki "D" tabelası uygulamamıza bütün döner sektörünün hızlı bir şekilde geçmeye bunun için de Uluslararası Döner Federasyonu ile birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Dönerde 'D' tabelası uygulaması
Dönerde 'D' tabelası uygulaması

Mehmet Mercan, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dönerde 'D' tabelası uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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