Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı

13.06.2022 19:00

Yangının çıktığı yeringörüntüsü İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı.

Yangının çıktığı yeringörüntüsü

İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı. Çıkan yangınlarda Kievsky bölgesinde bir su tedarik üssü ve Budennovsky bölgesindeki pazar alanı kullanılamaz hale geldi. Yangında, birisi çocuk üç kişi yaşamını yitirirken, en az on kişi yaralandı.

Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı
Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı
Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı
Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı

YORUMLAR
500
Metruk binada korkutan yangın Metruk binada korkutan yangın Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı - Son Dakika
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