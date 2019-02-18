Donetsk'te Agit Temsilcilerinin Konakladığı Bölgede Çifte Patlama
33 dakika önce
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) temsilcilerinin konakladığı bölgeye yakın yerde çifte patlama meydana geldi.
Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) temsilcilerinin konakladığı bölgeye yakın yerde çifte patlama meydana geldi.
Basın ofisinden yapılan açıklamada, "Pazartesi sabah saatlerinde, seçim temsilcilerimizin konakladığı otele yakın bir mesafede çifte patlamanın gerçekleştiğini onaylıyor ve olayın raporlarımıza geçeceğini duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Basın Ofisi'nin de doğruladığı patlamada ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgiler henüz netlik kazanmadı.
Patlama noktasının, seçim temsilcilerine yakın bir yerde olmasının bilinçli olduğuna dair yorumlar yapıldı. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
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