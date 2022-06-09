İngiltere, Donetsk'te vatandaşlarına verilen idam cezasından endişeli - Son Dakika
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İngiltere, Donetsk'te vatandaşlarına verilen idam cezasından endişeli

09.06.2022 17:39
İngiltere, Donetsk'te vatandaşlarına verilen idam cezasından endişeli

İngiltere hükümeti, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki mahkemede, İngiliz savaşçılara verilen idam cezalarından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İngiltere hükümeti, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki mahkemede, İngiliz savaşçılara verilen idam cezalarından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Başbakanlık Sözcüsü, Ukrayna için savaşırken yakalanan 28 yaşındaki İngiliz Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner'a verilen idam cezalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "Bundan açıkça derin endişe duyuyoruz. Sürekli olarak savaş esirlerinin siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söyledik." dedi.

Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş esirlerinin muharip dokunulmazlığı hakkına sahip olduğunu ve çatışmalara katıldıkları için yargılanmamaları gerektiğini vurgulayan Sözcü, "Bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve savaş esiri olarak tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aiden Aslin, daha önce YPG/ PKK saflarında yer almıştı.

İdam cezası

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin, Donetsk'teki sözde mahkemeden aktardığı habere göre, Ukrayna tarafında savaşan 2'si İngiltere, 1'i Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görüldü.

Askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etti.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Donetsk'te vatandaşlarına verilen idam cezasından endişeli - Son Dakika

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