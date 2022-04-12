Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı - Son Dakika
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Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı

12.04.2022 16:52

Ukrayna'nın Mıkolayiv, Herson, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden kaçıp Odesa'ya gelen savaş mağduru siviller, "Odessa Way Home" yardım kuruluşu tarafından kendilerine tahsis edilen geçici konutlarda konaklıyor.

Ukrayna'nın Mıkolayiv, Herson, Harkiv ve Donetsk bölgelerinden kaçıp Odesa'ya gelen savaş mağduru siviller, "Odessa Way Home" yardım kuruluşu tarafından kendilerine tahsis edilen geçici konutlarda konaklıyor.

Donetsk bölgesine bağlı Avdiviyka şehrinden 9 kişilik büyük ailesi ve 2 köpeği ile Odesa'ya gelen 35 yaşındaki Ukraynalı Lena: "Büyük bir ailemiz var, Avdiviyka'dan ayrıldık. İlk olarak Dobropolye'deki yakınlarımızın yanına gittik. Fakat durum daha karmaşık hale geldiği için Donetsk bölgesini terk etmeye karar verdik. Odesa'ya geldik. Buraya yerleştik. İnsanlar bize sıcak davrandı, besledi, ihtiyacımız olan her şeyi verdiler. Bizi evcil hayvanlarımızla ağırladılar. Umarım bütün bunlar bir gün sona erecek ve yakın zamanda geri döneceğiz. Burada bize yapılan iyiliği ve nezaketi asla unutmayacağız."

Odessa Way Home Yardım Vakfı çalışanlarından Olga Yakovleva, savaşın yıkıcı yüzüyle karşı karşıya kalan Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv ve Herson'dan gelen Ukraynalı sivillere kapılarını açtıklarını ve onları bir süreliğine misafir ettikten sonra Moldova sınırına doğru gönderdiklerini ifade etti. Bu şekilde her gün 15 civarında savaş mağdurunun kendilerine başvurduğunu söyleyen Yakovleva, geçici barınma merkezinde ağırladıkları Ukraynalıları Moldova sınırındaki gönüllülerle bağlantı kurduktan sonra Almanya, Romanya ya da Bulgaristan'a yollamak üzere uğurladıklarını vurguladı.

Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı
Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı
Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'da neden bu kadar çok tank kaybediyor? Rusya, Ukrayna'da neden bu kadar çok tank kaybediyor? Ukraynalı sivillerin Polonya'ya göçü durmak bilmiyor Ukraynalı sivillerin Polonya'ya göçü durmak bilmiyor

Ukrayna, Donetsk, Harkiv, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donetsk'ten kaçan Ukraynalıların Avrupa'ya geçmeden önceki son durağı - Son Dakika


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