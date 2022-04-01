Donetsk Valisi Kyrylenko: "Rus saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı var" - Son Dakika

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk şehrinin valiliği, bugün Rus ordusu tarafından Donetsk'e yönelik saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna savaşı 37. günü geride bırakırken, Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko şehirdeki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, "Rusya sivilleri öldürüyor. 1 Nisan'daki saldırılarda Donetsk bölgesinde 7 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 7 kişi ise yaralandı. Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)