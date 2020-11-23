Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor

23.11.2020 17:31
Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı süren projeleri yerinde incelemeye devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı süren projeleri yerinde incelemeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ekiplerince yapımına başlanılan Döngel Vadisi Mesire Alanı'nda 1. etap çalışmaları tamamlanırken, 2. etap çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Vatandaşlar tarafından özellikle Perşembe ve Pazar günleri kurulan semt pazarları dolayısıyla yoğun kullanılan Yürüyüş Caddesi'ni yaya ve araç trafiği için daha güvenli ve rahat olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddeye bisiklet yolu ve yaya yolu kazandıracak. Döngel Vadisi Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü de, mesire alanı ile Moda Pazarı'na çıkan Yürüyüş Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını arttırmak, ilçemizi daha huzurlu ve yaşanabilir bir kent hale getirebilmek için durmaksızın gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi projelerimizi tek tek hayata geçirirken yollarımızdaki alt ve üst yapı çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bugün Döngel Vadisi Mesire Alanı ile Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarımıza çıkan Yürüyüş Caddemiz'deki incelemelerde bulunduk. Özellikle semt pazarlarının kurulduğu zamanlarda araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi için bu caddemize ilave olarak su kanalının diğer tarafında kalan kısmı trafiğe kapalı yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız ulaşımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca caddemizde yeni ağaçlandırma çalışmaları yaparak ilçemizin zümrüt yeşiline daha fazla renk katacağız. Daha güzel işler için daha çok gayret edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor
Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Başiskele, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Döngel mesire alanında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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